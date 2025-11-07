مصدر: أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما

reuters_tickers

2دقائق

باكو (رويترز) – قال مصدر في الحكومة الأذربيجانية لرويترز يوم الجمعة إن أذربيجان لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة ما لم يحدث وقف كامل للقتال هناك بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، تجري الولايات المتحدة محادثات مع أذربيجان وإندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا بشأن مساهمات محتملة من تلك الدول في تأسيس قوة دولية لتحقيق الاستقرار قوامها نحو 20 ألف جندي.

وقال المصدر “نحن لا نريد تعريض قواتنا للخطر. لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا توقف العمل العسكري تماما”.

وأشار المصدر إلى أن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يوافق عليه البرلمان. وقال رئيس لجنة الأمن في البرلمان لرويترز إن اللجنة لم تتلق بعد أي مشروع قانون في هذا الشأن.

وأحجم مسؤول في وزارة الخارجية الأذربيجانية عن التعليق على أسئلة مكتوبة من رويترز بشأن الظروف التي قد تشارك بموجبها بلاده في إرسال قوات لحفظ السلام.

ويفوض مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قوة تحقيق الاستقرار “باستخدام كل التدابير اللازمة”، أي القوة إذا لزم الأمر، لتنفيذ تفويضها لتحقيق الاستقرار الأمني في غزة.

ولم تفصح حماس بعد عما إذا كانت ستوافق على إلقاء سلاحها وإخلاء غزة من الأسلحة، وهو أمر سبق أن رفضته.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)