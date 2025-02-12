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مصدر: ألمانيا ترسل قوات شرطة إلى بعثة للاتحاد الأوروبي على الحدود بين غزة ومصر

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برلين (رويترز) – قال مصدر من الحكومة الألمانية لرويترز يوم الأربعاء إنها قررت من حيث المبدأ إرسال قوات شرطة إلى بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي معنية بمراقبة الوضع عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف المصدر أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار حول توقيت محدد لإرسال قوات الشرطة ولا مساهمة ألمانيا في تأمين المعبر المهم.

واستأنف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي المهمة المدنية بمشاركة أفراد من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لمراقبة المعبر، وهو أيضا نقطة مرور رئيسية للمساعدات الإنسانية.

وقالت ألمانيا، التي ستجري انتخابات اتحادية في 23 فبراير شباط، في وقت سابق إن بعض وزاراتها تشاورت بشأن دورها في المهمة.

وصار استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة موضع شك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء إن الجيش سيستأنف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إذا لم تطلق الحركة سراح رهائن وفقا للاتفاق بحلول منتصف نهار يوم السبت المقبل.

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