مصدر: أمريكا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير رهائن

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واشنطن (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات سرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن تحرير رهائن أمريكيين محتجزين في غزة.

وقال المصدر إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية مؤكدا تقريرا نشره موقع أكسيوس.

وحتى وقت قريب كانت الولايات المتحدة تتجنب إجراء مناقشات مباشرة مع الحركة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت حماس منظمة إرهابية أجنبية في 1997.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلب للتعليق. ورفض مكتب بوهلر التعليق. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقال المصدر إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة للتوصل إلى طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي قدما نحو المرحلة الثانية.