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مصدر: أمريكا ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

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6 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر مطلع اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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