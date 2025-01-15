مصدر: أمريكيان على قائمة الرهائن الذين سيُفرج عنهم بموجب اتفاق غزة

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(رويترز) – قال مصدر مطلع إن أمريكيين محتجزين في قطاع غزة موجودان على قائمة رهائن سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أُعلن يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمريكيين هما كيث سيجل وساجوي ديكل-تشين.

وكان لشبكة سي.إن.إن السبق في نشر نبأ إدراجهما على القائمة.

والأمريكيان من بين أكثر من 250 رهينة تفيد إحصاءات إسرائيلية بأن مسلحي حماس نقلوها إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل التي ردت بحملة عسكرية على القطاع.

وخُطف سيجل مع زوجته أدريان، لكنها كانت ضمن مجموعة رهائن أطلق سراحها بموجب اتفاق هدنة في نوفمبر تشرين الثاني 2023.