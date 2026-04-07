مصدر: إيران تحدد شروطا مسبقة لمحادثات حول سلام دائم مع أمريكا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول كبير لرويترز يوم الثلاثاء إن إيران وضعت شروطا مسبقة لإجراء محادثات حول سلام دائم مع الولايات المتحدة تشمل الوقف الفوري للهجمات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضا عن الأضرار.

وأضاف المسؤول أن طهران ترفض أي وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة يكون مؤقتا فقط.

وقال إن أي اتفاق سلام دائم ينبغي أن يسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي ستختلف حسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

