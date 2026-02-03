مصدر: إيران تطالب بتغيير مكان ونطاق المحادثات مع أمريكا

دبي/واشنطن 3 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر إقليمية اليوم الثلاثاء إن إيران تطالب بأن تعقد المحادثات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في سلطنة عُمان وليس تركيا، وأن يقتصر نطاقها على محادثات ثنائية حول القضايا النووية فقط، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد كما هو مقرر.

جاءت مساعي إيران لتغيير مكان وجدول أعمال المحادثات، المقرر إجراؤها يوم الجمعة في إسطنبول، وسط تصاعد التوتر في ظل تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط.

وتضغط الأطراف الإقليمية من أجل حل الأزمة التي أدت إلى تبادل التهديدات بشن ضربات جوية.

وذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة إيرانية اقتربت “بشكل عدواني” من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، في واقعة كانت رويترز أول من نشر عنها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع توجه سفن حربية أمريكية كبيرة إلى إيران، فربما تحدث “أمورا سيئة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال دبلوماسي بالمنطقة مطلع على مطالب إيران “يريدون تغيير الشكل، ويريدون تغيير النطاق”.

وأضاف “يريدون فقط مناقشة الملف النووي مع الأمريكيين، بينما ترغب الولايات المتحدة في إدراج مواضيع أخرى مثل الصواريخ (الباليستية) وأنشطة وكلاء إيران في المنطقة”.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز اليوم الثلاثاء إن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع اليوم إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، سيشارك في المحادثات إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ومن المتوقع أن يحضر المحادثات وزراء من عدة دول أخرى في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي إيراني في وقت سابق إن طهران لا تنظر إلى المحادثات بعين التفاؤل أو التشاؤم، مضيفا أن القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية غير قابلة للتفاوض وإنها مستعدة لأي سيناريو.

وأضاف المصدر “يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي أيضًا إجراء مفاوضات جادة وموجهة نحو تحقيق نتائج أم لا”.

