مصدر: الوسطاء يشكلون قنوات لخفض التصعيد قبل محادثات أمريكا وإيران

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من آندرو ميلز وباريسا حافظي

دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) – ذكر مصدر لرويترز اليوم الاثنين أن فرقا فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعد أن هددت ضربات متبادلة وقعت مطلع الأسبوع بتقويض الاتفاق الهش.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات أن الوسطاء يشكلون قنوات اتصال لخفض تصعيد أي وقائع وأن من المقرر مواصلة المحادثات الفنية.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكتب ترامب بحروف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين “إيران طلبت عقد اجتماع. وسيعقد غدا في الدوحة”.

وقال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن اجتماعا سيعقد في الدوحة غدا الثلاثاء، لكن على خلاف محادثات فنية سابقة بين طهران وواشنطن عقدت في سويسرا، سينصب التركيز على إدارة مضيق هرمز وخفض تصعيد التوتر.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو حزيران مذكرة تفاهم من 14 بندا تهدف إلى إنهاء حرب استمرت نحو أربعة أشهر، وشملت المذكرة اتفاقا على وقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى قفزة في أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مما تسبب في ارتفاع جديد لمعدلات التضخم عالميا وشكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ارتفاع أسعار الوقود قبل أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ويمهد الاتفاق لفترة تمتد 60 يوما لإجراء محادثات أكثر تعمقا بشأن قضايا معقدة وشائكة مثل البرنامج النووي الإيراني. وقدم الجانبان روايات متضاربة حول ما جرى الاتفاق عليه.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله اليوم الاثنين إن الإفراج عن ستة مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر، سيتم وستعاد إلى إيران.

وأضاف أن الاتفاق الأحدث أدى إلى رفع عقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ووصف ذلك بأنه “انتصار كبير للشعب الإيراني”.

وقال المصدر الإيراني الكبير إن الدوحة وطهران في المراحل النهائية للاتفاق على أمور فنية للإفراج عن أصول مجمدة بقيمة ستة مليارات دولار وأشار إلى أن هذا الأفراج سيتم على حزمتين.

* هجمات على البحرين والكويت

قال مسؤول أمريكي لرويترز أمس الأحد إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف أحدث موجة من العمليات القتالية.

وأضاف “من المقرر مواصلة المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيوقف الطرفان الضربات مؤقتا وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية”.

لكن وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله اليوم الاثنين إن اجتماعات فريق العمل الفني ليست مقررة لهذا الأسبوع وإن المحادثات في قطر في هذا الصدد لم تتأكد بعد.

وأضاف أن المشاورات مع قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، مستمرة كالمعتاد.

واستقرت أسعار النفط عند حوالي 72 دولارا للبرميل من خام برنت اليوم الاثنين إثر أنباء العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وستأتي العودة إلى المحادثات في أعقاب ضربات متبادلة على مدى أيام وهي ضربات نشبت منذ أن أصابت قذيفة إيرانية سفينة شحن في مضيق هرمز يوم الخميس، وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار المؤقت.

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بعد وقت قصير من إصدار ترامب لأحدث تهديد ضد إيران.

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “قد يأتي وقت لا نستطيع فيه أن نكون عقلانيين… وسنضطر إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير بالسبل العسكرية”.

وأضاف “إذا حدث ذلك، فلن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود!”.

* الغموض يكتنف هدنة لبنان

بعد حوالي ساعة من منشور ترامب، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، وقالت البحرين إن صفارات الإنذار دوت في البلاد.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بهذه الضربات، وأن القواعد الأمريكية في المنطقة “سترى جحيما في الأيام المقبلة”.

وبعد ذلك بساعات، دوت صفارات الإنذار للمرة الثانية في البحرين، وقالت السلطات هناك إن مبنى سكنيا في جزيرة المحرق تضرر جراء هجوم إيراني. وحثت البحرين مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة عاجلة لمحاسبة إيران.

وقال الجيش الكويتي أيضا إنه اعترض صاروخين باليستيين دون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي لبنان، انتقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لجماعة حزب الله المدعومة من إيران، اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف حرب موازية هناك.

وحذر بري اليوم الاثنين من أن الاتفاق قد تترتب عليه محاولات لإثارة الانقسامات في لبنان، وقال إنه يرى أن هذا الاتفاق لن ينفذ.

وبدأت أحدث حرب في لبنان بعدما شن حزب الله هجوما على إسرائيل وصفه بأنه تضامن مع إيران. وأسفر الرد الإسرائيلي عن نزوح جماعي وسقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل في لبنان.

وقالت إيران إن إنهاء تلك الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية عليها في 28 فبراير شباط.

وذكرت إسرائيل أمس الأحد أنها هاجمت حزب الله ودمرت بنية تحتية للجماعة تحت الأرض، وذلك بعد غارة أخرى يوم السبت جاءت مباشرة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأحدث الذي أبرمته مع لبنان يوم الجمعة.

(إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)