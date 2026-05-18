مصدر: باكستان أطلعت أمريكا على اقتراح إيراني معدل لإنهاء الحرب

reuters_tickers

3دقائق

إسلام اباد 18 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر باكستاني لرويترز اليوم الاثنين إن إسلام اباد أطلعت الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في وقت يبدو فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة.

وأضاف المصدر لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لحلها “ليس لدينا الكثير من الوقت”، مشيرا إلى أن البلدين “يواصلان تغيير شروطهما”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه جرى نقل وجهات نظر طهران “إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط باكستان”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن وقف إطلاق النار مع إيران، الذي تم التوصل إليه في أوائل أبريل نيسان بات “على حافة الانهيار” بعد أن أظهر رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا.

وتشمل القضايا التي تعرقل المفاوضات بين الجانبين طموحات إيران النووية وسيطرتها على مضيق هرمز حيث تعرقل حركة الملاحة البحرية التي كانت تشمل خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتطالب إيران بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، حيث تقاتل إسرائيل جماعة حزب الله المدعومة من إيران. واستبعدت طهران مناقشة برنامجها النووي قبل “الإنهاء الدائم للأعمال القتالية”.

وتطالب كذلك بتعويضات عن أضرار الحرب، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات، واستئناف مبيعات النفط الإيراني.

وقال بقائي إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التلفزيون “أما بالنسبة لتهديداتهم، فكونوا على يقين من أننا نعرف تماما كيف نرد بشكل مناسب حتى على أصغر خطأ من الطرف الآخر”.

(إعداد سلمى نجم وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)