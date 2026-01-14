The Swiss voice in the world since 1935
مصدر: بريطانيا ستسحب بعض أفرادها من قاعدة جوية في قطر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكر مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن بريطانيا ستسحب بعض أفرادها من قاعدة جوية في قطر، في خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في قواعد بالشرق الأوسط بعد أن قال مسؤول إيراني إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف قواعد أمريكية إذا وجهت واشنطن ضربات للجمهورية الإسلامية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة لا تعلق على تفاصيل التمركز والانتشار لأسباب أمنية.

وأضاف “تتخذ بريطانيا دائما تدابير احترازية لضمان أمن أفرادها وسلامتهم، ومنها سحب الأفراد عند الضرورة”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي وحاتم علي وعلي خفاجي للنشرة العربية )

