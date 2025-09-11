مصدر: تركيا بدأت تدريب ودعم الجيش السوري

أنقرة (رويترز) – قال مصدر بوزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن تركيا بدأت تدريب الجيش السوري وتقديم الاستشارات والدعم الفني له بموجب اتفاق جرى توقيعه الشهر الماضي.

وبموجب اتفاق التعاون العسكري الموقع بين وزارتي الدفاع في البلدين في أغسطس آب، ستقدم تركيا للجيش السوري التدريب العسكري والأسلحة والأدوات اللوجستية.

وقال المصدر خلال إفادة صحفية بأنقرة إن التقارير التي أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد تركي متمركز في سوريا كاذبة، وإنه لم يطرأ تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمال سوريا.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)