مصدر: تركيا تبحث مع إيران ومصر وأمريكا والاتحاد الأوروبي سبل إنهاء الحرب

أنقرة 22 مارس آذار (رويترز) – أفاد مصدر دبلوماسي تركي اليوم الأحد بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقش سبل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال المصدر إن فيدان أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع كل منهم دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)