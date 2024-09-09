مصدر: تركيا تشارك في اجتماع وزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ 13 عاما

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي يوم الاثنين إن بلاده ستناقش حرب غزة والعلاقات مع جامعة الدول العربية عندما يشارك وزير خارجيتها في اجتماع وزاري للجامعة في القاهرة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ 13 عاما.

وتوترت العلاقات بين تركيا وجامعة الدول العربية في السنوات القليلة الماضية.

ونددت تركيا بإسرائيل بسبب الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وانضمت إلى مساعي محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

ورغم إصلاح العلاقات التي اتسمت بالتوتر لفترة طويلة مع مصر والإمارات والسعودية، لا تزال أنقرة على خلاف مع دول عربية أخرى من بينها سوريا.

وبعد بدء الحرب في غزة، انضمت تركيا إلى مجموعة اتصال مشتركة تشكلت في قمة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف إنهاء الحرب.

وذكر المصدر التركي أن دعوة وزير الخارجية هاكان فيدان تعكس “اهتماما متزايدا” بالدور الإقليمي لتركيا وتحسن العلاقات مع أعضاء جامعة الدول العربية، موضحا أن أنقرة تريد زيادة الروابط المؤسسية والتعاون مع المجموعة.

وأضاف المصدر أن علاقات تركيا مع الدول العربية يمكن أن تساعد في إيجاد “حلول للمشاكل الإقليمية الحالية وتحقيق تعاون ملموس في المستقبل”.

وتجري مفاوضات بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية العام. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إلى تشكيل تحالف من الدول الإسلامية لمواجهة ما وصفه “بالتهديد التوسعي المتزايد” من جانب إسرائيل.

وكانت آخر مرة تشارك فيها تركيا في اجتماع للجامعة العربية في عام 2011 عندما ألقى أردوغان كلمة في القاهرة أمام وزراء الدول الأعضاء حين كان رئيس الوزراء آنذاك.