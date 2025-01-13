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مصدر: تركيا تعتقل مشتبها به فيما يتعلق بهجوم ريحانلي في 2013 داخل سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر أمني تركي يوم الاثنين إن جهاز المخابرات نفذ عملية عبر الحدود داخل سوريا واعتقل مشتبها به يعتقد أنه من الضالعين في هجوم في 2013 قرب الحدود أسفر عن مقتل العشرات.

وفي 11 مايو أيار 2013، أسفر انفجار سيارتين ملغومتين في بلدة ريحانلي الحدودية التركية في إقليم هاتاي عن مقتل 53. واتهمت تركيا مجموعة موالية للرئيس بشار الأسد وقتها بتنفيذ الهجوم بينما نفت دمشق أي ضلوع لها في الأمر.

وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات الوطنية اكتشف أن محمد ديب كورالي المشتبه بتخطيطه للهجوم وتوفير القنبلتين موجود داخل سوريا.

وأشار المصدر إلى أن المخابرات اعتقلته في عملية عبر الحدود داخل سوريا وسلمته إلى شرطة إقليم هاتاي.

واعتقل جهاز المخابرات الوطنية التركي مخطط الهجوم، وهو تركي يدعى يوسف نازك في 2018، من داخل سوريا أيضا وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

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