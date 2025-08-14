مصدر: تركيا ستساعد سوريا بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال مصدر بوزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن بلاده ستساعد سوريا بتزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وأضاف المصدر في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة لم تف بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس آذار مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، وأضاف أن أنقرة تتوقع أن تحترم الاتفاق على وجه السرعة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)