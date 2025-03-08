مصدر: تركيا والأردن وسوريا والعراق تناقش التعاون الأمني في عمان

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي يوم السبت إن وفودا رفيعة المستوى من تركيا والأردن وسوريا والعراق ستجتمع في عمان يوم الأحد لبحث التعاون الأمني والتطورات الإقليمية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الدول الأربع ستتخذ خطوات نحو مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية على نحو مشترك في المنطقة، وإنها تهدف إلى عقد أول اجتماع بشأن هذه القضية في الأردن.

وقال المصدر الدبلوماسي التركي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن وزراء الخارجية سيحضرون الاجتماع وكذلك وزراء الدفاع أو القادة العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع.

وأضاف المصدر أن المسؤولين سيبحثون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن التطورات الإقليمية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، تحذر دول غربية وفي المنطقة من احتمال عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحتجز آلاف من أعضاء التنظيم المسلح في معسكرات سجن في شمال شرق سوريا تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب السورية التي تقود المجموعة إرهابيين، وتقول إن السجون يجب أن تُسلم إلى القيادة السورية الجديدة ويجب نزع سلاح وحدات حماية الشعب.