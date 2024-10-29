مصدر: جماعة الحوثي اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر

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من آدم مكاري وحاتم ماهر وجيداء طه

(رويترز) – قال مصدر في الأمن البحري لرويترز يوم الثلاثاء إن الحوثيين في اليمن استهدفوا سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وتشغلها اليونان لكن الضربات الثلاث الموجهة لها لم تصبها.

وكان هجوم يوم الاثنين هو الأول على سفينة تجارية منذ أسابيع بعد تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان هذا الشهر.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، يحيى سريع، يوم الاثنين إن الهجوم على السفينة، المعروفة باسم موتارو، جاء في إطار جهود الجماعة لفرض حصار بحري على إسرائيل.

ولم يتسن الاتصال بمدير السفينة للتعليق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين إنها تلقت معلومات عن وقوع ثلاثة انفجارات مرتبطة بواقعة على بعد 25 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا في اليمن. وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير وأنها أبحرت إلى ميناء التوقف التالي.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجومين آخرين على سفن ترفع علم ليبيريا أيضا في بحر العرب يوم الاثنين. ويقول الحوثيون إن عملياتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة ضدهم منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وحدد الحوثيون السفينتين بأنهما (إس.سي مونتريال) و (ميرسك كولون). ولم يتسن لرويترز تأكيد وقوع تلك الحوادث كما لم يتسن الحصول على تعليق من مديري السفينتين.

وتقول جماعة الحوثي إنها ستواصل هجماتها حتى توقف إسرائيل حملتيها العسكريتين على غزة ولبنان.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي نفذ الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر، وهو طريق حيوي للتجارة العالمية، وأغرقوا سفينتين واستولوا على ثالثة وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.