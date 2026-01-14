The Swiss voice in the world since 1935
مصدر: دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات من حزب الله بعدم الرد على أي استهداف لإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر لبناني مطلع لرويترز اليوم الأربعاء إن دبلوماسيين سعوا للحصول على ضمانات من الجماعة اللبنانية المسلحة بأنها لن تلجأ إلى أي عمل عسكري إذا شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوما على إيران.

وأوضح المصدر أن حزب الله تواصل معه عبر القنوات الدبلوماسية الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن حزب الله لم يقدم ضمانات صريحة، لكنه لا يعتزم القيام بأي عمل عسكري ما لم يكن الهجوم على إيران “وجوديا” بالنسبة للقيادة الإيرانية.

(تغطية صحفية ليلى بسام-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

