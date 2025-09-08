The Swiss voice in the world since 1935
مصدر: رئيس وزراء قطر يحث حماس على قبول المقترح الأمريكي لهدنة في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على “الاستجابة” لأحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وذلك خلال محادثات في الدوحة يوم الاثنين.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أمريكي، والذي نقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

كانت الحركة أعلنت يوم الأحد أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

(تغطية صحفية أندر ميلز -إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

