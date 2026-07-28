مصدر: عُمان قدمت لإيران مقترحا يحظى بدعم إقليمي بشأن مضيق هرمز

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الرياض 28 يوليو تموز (رويترز) – أفاد مصدر خليجي لرويترز اليوم الثلاثاء بأن عُمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية.

وأضاف المصدر أن إيران لن تمارس، وفقا للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي، سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي.

ويستند المقترح إلى نموذج مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وعلقت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ مطلع الأسبوع حملة غارات جوية ضد إيران، مما أثار آمالا في التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح باستئناف الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الصراع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة” مع إيران وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا فشلت المفاوضات.

وناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي أمس الاثنين.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الإيرانية فقد أكد الوزير “على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة، والتخلص من حالة انعدام الأمن بمضيق هرمز والناجمة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة”.

(تغطية صحفية تيمور أزهري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )