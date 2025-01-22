مصدر: فرنسا تصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق الأسد

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باريس (رويترز) – قال مصدر قانوني إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للاشتباه في تواطئه في ارتكاب جرائم حرب خاصة شن هجمات متعمدة على المدنيين.

وصدرت المذكرة في 20 يناير كانون الثاني في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبوت، الفرنسي السوري الذي قتل في السابع من يونيو حزيران 2017 في قصف في سوريا.

وتلك هي مذكرة الاعتقال الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون بحق الأسد الذي أطاحت به من الحكم جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في أوائل ديسمبر كانون الأول 2024.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2023، أصدر قضاة فرنسيون أول مذكرة اعتقال بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجاء ذلك بعد تحقيق فرنسي في هجمات بأسلحة كيماوية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013 قتلت أكثر من ألف شخص.

ونفت حكومة الأسد من قبل استخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس آذار 2011.