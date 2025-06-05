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مصدر: قطر قدمت مسودة مقترح سلام إلى الكونجو وحركة 23 مارس

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الدوحة (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الخميس إن قطر قدمت مسودة مقترح سلام إلى الكونجو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس التي تدعمها رواندا بعد أشهر من الوساطة في الدوحة، وإن الجانبين سيتشاوران مع قيادتيهما قبل استئناف المحادثات.

وتصاعد القتال في شرق الكونجو هذا العام مع تقدم حركة 23 مارس وسيطرتها على أكبر مدينتين في المنطقة.

ويسعى قادة أفارقة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، إلى التوسط في اتفاق سلام من شأنه أن ينهي صراعا تعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا قبل أكثر من ثلاثة عقود.

ونجحت قطر في التوسط لعقد اجتماع مفاجئ في مارس آذار بين الرئيس الكونجولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي. ودعا الزعيمان إلى وقف إطلاق النار بعد الاجتماع.

وفي أبريل نيسان أصدرت الكونجو وحركة 23 مارس بيانات تعهدتا فيها بالعمل من أجل السلام، وذلك على الرغم من أن مصادر في الجانبين انتقدت وتيرة المحادثات في الدوحة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز يوم الخميس “دخلت المفاوضات مرحلة أعمق، إذ ينخرط الجانبان في القضايا الجوهرية الكامنة وراء الصراع”.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي تقدم كبير.

وتقول الكونجو إن رواندا تدعم حركة 23 مارس عبر إرسال قوات وأسلحة.

وتنفي رواندا مساعدة حركة 23 مارس، وتقول إن قواتها تعمل دفاعا عن النفس في مواجهة جيش الكونجو وميليشيات الهوتو المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي أودت بحياة حوالي مليون شخص، معظمهم من التوتسي.

واقتراح السلام هو ثمرة أكثر من شهرين من المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين حركة 23 مارس والكونجو في الدوحة بوساطة قطرية.

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