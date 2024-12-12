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مصدر: قوات مدعومة من تركيا تواصل تقدمها في شمال سوريا

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا تواصل تقدمها “لتطهير شمال سوريا من الإرهاب”، في إشارة إلى معركة ضد جماعة مسلحة كردية في المنطقة.

وأضاف المصدر أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة مرارا بأن “منظمة إرهابية لا يمكن القضاء عليها باستخدام منظمة إرهابية أخرى”.

وكان المصدر يتحدث عن الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية جماعة مسلحة كردية تصنفها أنقرة إرهابية.

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