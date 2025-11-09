مصدر: كوشنر يصل إلى إسرائيل للتحدث مع نتنياهو بشأن غزة

القدس (رويترز) – ذكر مصدر مطلع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى إسرائيل يوم الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لعدم الإعلان رسميا عن الاجتماع إن من المتوقع أن يلتقي كوشنر مع نتنياهو يوم الاثنين.

ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب نتنياهو بعد على طلب من رويترز للتعليق.

كان ترامب قد أعلن في سبتمبر أيلول عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني، والتي بدأت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وتسليم الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأفرجت الحركة الفلسطينية عن 20 رهينة على قيد الحياة ورفات 24 آخرين من غزة منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول. ولا يزال رفات أربعة رهائن في غزة.

ومن المفترض أن تشهد المرحلة التالية من وقف إطلاق النار تشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى تدريجيا مسؤولية الأمن داخل غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق يوم الأحد إنه لن يُسمح بنشر “أي قوات تركية على الأرض” في غزة ضمن القوة متعددة الجنسيات.

ويتناقض هذا مع ما صرح به السفير الأمريكي لدى تركيا توم برّاك خلال مؤتمر أمني في المنامة في وقت سابق من هذا الشهر حين قال إن تركيا ستشارك في المهمة. وجاء تصريحه ردا على سؤال عن اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس الشهر الماضي إن أنقرة يمكن أن تضطلع “بدور بناء”، مضيفا أن واشنطن لن تفرض في الوقت نفسه أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية “على أراضيها”.

