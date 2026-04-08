مصدر: لبنان يتعرض لأعنف قصف إسرائيلي منذ اندلاع الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر أمني لبناني لرويترز إن أحدث سلسلة غارات جوية إسرائيلية على لبنان هي الأعنف منذ اندلاع الحرب بين جماعة حزب الله وإسرائيل مطلع الشهر الماضي.

وهزت سلسلة من الغارات العنيفة العاصمة بيروت، فيما غطت أعمدة الدخان سماء المدينة. وأفاد مصدر أمني بأن إحدى الضربات التي استهدفت حيا مكتظا بالسكان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا.

وقال شهود لرويترز إن سكانا في بيروت تركوا سياراتهم في الشوارع المزدحمة وتوجهوا سيرا على الأقدام إلى أقرب مستشفى، وهم مصابون بجروح وتغطي الدماء أجسادهم.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

