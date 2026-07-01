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مصدر: محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران في الدوحة

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أول يوليو تموز (رويترز) – أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء بأن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تضطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات.

وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الثلاثاء لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم لكن دون حضور المحادثات.

(تغطية صحفية آندرو مايلز – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية