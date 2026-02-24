مصدر: محكمة إيرانية تصدر حكما بإعدام شخص على صلة باحتجاجات يناير

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة “الحرابة”، في قرار سيكون إذا تأكد أول حكم من نوعه على صلة بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني، وذلك وفقا لما قاله مصدر اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر المقرب من عائلة الرجل لرويترز اليوم الثلاثاء أن القضاء الإيراني لم يعلن الحكم الصادر بحق محمد عباسي، وأن المحكمة العليا الإيرانية لم تصادق عليه حتى الآن.

وأوضح المصدر أن عباسي واجه اتهامات بقتل ضابط أمن، وهو اتهام نفته عائلته.

وتقول منظمات حقوقية إن الآلاف قتلوا في حملة قمع الاحتجاجات التي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وخلال الاضطرابات، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من أنه يمكن أن يصدر أوامر بشن عمل عسكري إذا نفذت عمليات إعدام.

وقال المصدر إن ابنة المتهم، واسمها فاطمة عباسي، حُكم عليها بالسجن 25 عاما لمشاركتها في الاحتجاجات.

وأضاف المصدر أن المتهمين لم يتمكنا من الاستعانة بالمحامي الذي يريدانه وإنما تم تعيين محام عام لهما.

