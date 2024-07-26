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مصدر: مدير سي.آي.إيه يعتزم لقاء مسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر في روما بشأن غزة

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(رويترز) – قال مصدر مطلع يوم الجمعة إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز سيلتقي يوم الأحد في روما مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ورفضت المخابرات المركزية الأمريكية التعليق على تصريحات المصدر الذي رفض ذكر اسمه.

وكان موقع أكسيوس هو أول من أورد هذا الخبر.

وقال مسؤول غربي وآخر فلسطيني ومصدران مصريان إن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن لدى حماس، مما يعقد التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر والتي دمرت القطاع.

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