مصدر: مسيرة هاجمت مركز المخابرات المركزية الأمريكية في السعودية

واشنطن 3 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الثلاثاء إن مركز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في سفارة واشنطن بالسعودية تعرض لهجوم أمس بواسطة ما يشتبه بأنها طائرة مسيرة إيرانية.

وأضاف المصدر أنه لا توجد مؤشرات على أن المركز كان الهدف من الهجوم.

وأحجمت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على الأمر.

وجاء الهجوم في خضم الضربات المستمرة في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران يوم السبت.

والسفارة، التي تقع في العاصمة السعودية الرياض، من بين المواقع الأمريكية التي تعرضت للهجوم حتى الآن في هذا الصراع. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن السفارة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود وبعض الأضرار المادية.

وحذرت بعثة واشنطن في المملكة الأمريكيين من الاقتراب من السفارة حتى إشعار آخر “بسبب هجوم” على المبنى.

وألغت اليوم الثلاثاء المواعيد الروتينية والطارئة لتقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين.

وقالت البعثة في تنبيه أمني “هناك تهديد وشيك بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الظهران. لا تأتوا إلى القنصلية الأمريكية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)