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مصدر: مفاوضون قطريون توجهوا لطهران في إطار جهود إبرام اتفاق لوقف الحرب

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14 يونيو حزيران (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من غلاة المحافظين في إيران.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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