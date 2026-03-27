مصدر: من المتوقع أن تبعث إيران برد اليوم على مقترح السلام الأمريكي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 27 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يتوافر في وقت لاحق من اليوم الجمعة رد من إيران على مقترح السلام الأمريكي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر أنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض عبر وسطاء بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح اليوم الجمعة.

وامتدت الحرب، التي اندلعت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت إيران تدرس مقترحا من 15 نقطة، مرسل عبر باكستان، وأشارت مصادر وتقارير إلى أن المقترح تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك برنامج إيران النووي والحد من تطوير صواريخها وتسليم السيطرة فعليا على مضيق هرمز.

وقال مسؤول إيراني لرويترز أمس الخميس إن كبار المسؤولين راجعوا الاقتراح ورأوا أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فقط. لكن المسؤول قال إن الجهود الدبلوماسية لم تنته بعد.

(إعداد مروة غريب ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

