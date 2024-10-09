مصدر: هاريس تنضم إلى اتصال بايدن بنتنياهو هاتفيا

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واشنطن (رويترز) – قال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن تنضم نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إلى الرئيس جو بايدن في مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشمل المحادثات مناقشة الخطط الإسرائيلية لتنفيذ ضربة انتقامية على إيران.

ويترقب الشرق الأوسط رد إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. ولم يؤد الهجوم الإيراني في نهاية المطاف إلى مقتل أحد في إسرائيل ووصفته واشنطن بأنه غير فعال.