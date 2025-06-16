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مصدر: وزراء خارجية أوروبيون يعقدون اتصالا هاتفيا مع نظريهم الإيراني يوم الاثنين

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كاناناسكيس (كندا) (رويترز) – أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأنه من المتوقع أن يعقد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتصالا هاتفيا مع نظيرهم الإيراني في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وهذه الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طرف في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وقدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار وافق عليه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أعلن أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

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