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مصدر: وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا يجتمعون يوم السبت بالدوحة لبحث الوضع السوري

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم الجمعة إن وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في الدوحة يوم السبت لمناقشة التقدم الخاطف الذي تحرزه المعارضة المسلحة في سوريا.

وحققت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا أكبر مكاسبها في الصراع منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل 13 عاما، في ضربة قوية للرئيس بشار الأسد.

وبعد سنوات من الجمود على خطوط المواجهة استولت جماعات المعارضة المسلحة على مدينة حلب الرئيسية في الشمال الأسبوع الماضي قبل التقدم جنوبا حتى وسط حماة، وهي مدينة استراتيجية بوسط البلاد تسيطر عليها المعارضة المسلحة لأول مرة.

وعقدت تركيا وروسيا وإيران محادثات ثلاثية منتظمة حول مستقبل سوريا في إطار ما يُعرف بمسار آستانة لخفض التصعيد. وبينما تدعم أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي المعارضة السياسية والمسلحة، تدعم موسكو وطهران الأسد.

وقال المصدر إن الوزراء الثلاثة من المتوقع أن يجتمعوا على هامش منتدى الدوحة غدا السبت في إطار مسار آستانة، لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإيراني عباس عراقجي بعد محادثاتهما في أنقرة إن جهودا جديدة ستُبذل لإحياء مسار آستانة.

ومنذ تجدد الصراع دعت أنقرة الأسد إلى أن “ينخرط بشكل عاجل مع شعبه” من أجل التوصل إلى حل سياسي. ونفت أي دور لها في العملية التي أطلقتها المعارضة المسلحة قائلة إنها لا تريد أن ترى موجة مهاجرين جديدة تتجه نحو حدودها.

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