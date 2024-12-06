مصدر: وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان الوضع في سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة الوضع في سوريا، ونقل عن فيدان قوله إن الحكومة السورية يجب أن تدخل في حوار مع المعارضة وتبدأ عملية سياسية.

وأضاف المصدر أن فيدان قال إن جميع الأطراف في المنطقة يجب أن تلعب دورا بناء وأنه ينبغي عدم السماح للمنظمات الإرهابية بالاستفادة من البيئة الفوضوية في سوريا.

كما نُقل عن فيدان قوله إنه يجب اتخاذ تدابير لمنع الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الحكومة السورية من أن تصبح خطرا على المنطقة وإن من المهم وصول المساعدات الإنسانية.