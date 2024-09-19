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مصدر: وزير الدفاع الأمريكي أوستن يؤجل زيارته لإسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قال مصدر مطلع يوم الخميس إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجل زيارته المزمعة لإسرائيل الأسبوع المقبل في ظل التصعيد الجاري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ولم يوضح المصدر سبب تأجيل الزيارة.

وكانت الزيارة ستأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجمات تفجير أجهزة اتصال لاسلكية تعرف باسم (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية محمولة باليد تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية، واتهم لبنان والجماعة إسرائيل بتنفيذها.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 37 شخصا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف، مما أدى إلى إنهاك المستشفيات اللبنانية واستنزاف الجماعة المتحالفة مع إيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية