مصدر: وزير خارجية تركيا سيزور العراق لبحث قضية المسلحين الأكراد

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي يوم السبت إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور العراق يوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين بشأن القتال ضد المسلحين الأكراد والقضايا الأمنية والعلاقات الثنائية.

توترت العلاقات بين الجارتين في السنوات الماضية بسبب العمليات العسكرية عبر الحدود التي تنفذها أنقرة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في مناطق جبلية بشمال العراق.

لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ أن صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” العام الماضي ووافقت الدولتان على عقد محادثات أمنية رفيعة المستوى.

تأتي زيارة فيدان وسط دعوات متكررة من تركيا لحل وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا بعد سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي، مع توعد أنقرة بتوغل جديد ما لم يتم معالجة مخاوفها.

وقال المصدر إن فيدان سيجتمع مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين عراقيين آخرين خلال الزيارة.

وأضاف أنه سيؤكد على توقعات أنقرة من العراق بشأن تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وطرده من الأراضي العراقية.

وتابع المصدر أن فيدان سيؤكد على ضرورة أن “تعمل دول المنطقة معا ضد محاولات هذه المنظمة الإرهابية لاكتساب الشرعية والأرضية”، كما ستكون العلاقات الثنائية والتجارة على جدول الأعمال.