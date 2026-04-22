مصدر: وزير خارجية تركيا يزور بريطانيا للتباحث بشأن إيران وأوكرانيا

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 22 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إيران وأوكرانيا، مضيفا أنه سيناقش أيضا التعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

واستضافت تركيا، التي تقع على حدود إيران وتتمتع بعلاقات وثيقة مع طهران وواشنطن وباكستان التي تضطلع بدور الوسيط في الحرب الحالية، منتدى دبلوماسيا في مطلع الأسبوع حضرته وفود من جميع الأطراف. ودعت مرارا وتكرارا إلى إنهاء الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة لعقد المزيد من محادثات السلام.

وتأتي زيارة فيدان في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانية أن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيجرون محادثات لمدة يومين في لندن اعتبارا من اليوم الأربعاء بهدف المضي قدما في مهمة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت أكثر من 12 دولة الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى بعثة دولية، بقيادة بريطانيا وفرنسا، لحماية الملاحة البحرية في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك. وحذر فيدان من الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه المهمة.

وأضاف المصدر أن فيدان سيكرر خلال زيارته التي تستغرق يومين استعداد تركيا للمساهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أن أعلنت كييف اليوم أنها طلبت من تركيا استضافة اجتماع على مستوى القادة مع روسيا.

وأضاف المصدر أن فيدان سينقل أيضا طلب أنقرة بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا، وسيؤكد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والطاقة بين البلدين.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )