مصدر: ولي العهد السعودي شارك في محادثات للإفراج عن سجين أمريكي من روسيا

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موسكو (رويترز) – قال مصدر مقرب من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لرويترز إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف شاركا في مفاوضات بشأن إطلاق سراح المعلم الأمريكي مارك فوجل من أحد السجون الروسية.

وطلب المصدر عدم نشر اسمه.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الكرملين. ولم ترد السفارة السعودية في موسكو بعد على طلب للتعليق. وساعد ولي العهد السعودي في التفاوض على تبادل السجين في أغسطس آب 2024.

واصطحب ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط فوجل معه إلى الولايات المتحدة من موسكو يوم الثلاثاء بعد توقف غير معلن في روسيا.

ونقل صحفي من شبكة سي.إن.إن على منصة إكس عن ويتكوف قوله إن محمد بن سلمان كان “أساسيا أيضا” وإن “رجلا من روسيا” يدعى كيريل “لعب دورا كبيرا”.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زار السعودية في 2023، إنه ممتن لمحمد بن سلمان على دوره في التبادل السابق.

وتربط بوتين ومحمد بن سلمان علاقة شخصية وثيقة منذ عام 2015 حين زار ولي العهد السعودي روسيا لأول مرة. وذكرت وكالة رويترز هذا الشهر أن روسيا تعتبر السعودية مكانا محتملا لقمة روسية أمريكية.

ولعب دميترييف، المصرفي السابق في جولدمان ساكس الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، دورا في الاتصالات المبكرة بين موسكو وفريق ترامب حين انتخب رئيسا لأول مرة في عام 2016.

ولعب دميترييف في وقت سابق دورا في إطلاق سراح الأمريكي مايكل كالفي المصرفي في بنك استثماري من معتقل روسي في 2019. ووصف كالفي بأنه مستثمر محترف ويضمنه شخصيا.