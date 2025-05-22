مصدر: ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روما يوم الجمعة من أجل محادثات إيران

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واشنطن (رويترز) – ذكر مصدر مطلع يوم الخميس أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روما يوم الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي.

وستكون هذه الجولة الخامسة من المحادثات. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية مايكل أنطون سينضم إلى ويتكوف. وأضاف “من المتوقع أن تكون المناقشات مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة”.