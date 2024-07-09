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مصدر: 6 وفيات و4 إصابات في حادث مروري بالكويت

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الكويت (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن حادثا مروريا وقع يوم الثلاثاء في الكويت وأسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، جميعهم من جنسيات آسيوية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين.

وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان صحفي إن فرقها تعاملت صباح يوم الثلاثاء مع حادث تصادم وانحشار على طريق الدائري السابع بجنوب الكويت، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، دون تحديد الأعداد.

وأوضح البيان أنه “تم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المختصة”.

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