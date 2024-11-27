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مصدران: أمانات القابضة تستعين بالأهلي المالية في طرح أولي لأسهم أعمالها التعليمية بالرياض

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دبي (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن أمانات القابضة المدرجة أسهمها في دبي تعتزم طرح 30 بالمئة من أسهم أعمالها في قطاع التعليم بالرياض العام المقبل وإنها استعانت بشركة الأهلي المالية لإجراء الطرح العام الأولي.

وأضاف المصدران أن أمانات تخطط لإدراج الشركة في النصف الأول من عام 2025 وتتطلع إلى الاستعانة بمستشارين آخرين.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تجمع نحو 300 مليون دولار.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من أمانات القابضة والأهلي المالية.

وكانت الشركة التي تدير أيضا أنشطة في الرعاية الصحية، قد قالت في يوليو تموز إنها ستمضي قدما في طرح عام أولي لقسم التعليم بها.

وجاء على موقع الشركة على الإنترنت أنها تخدم نحو 15 ألف طالب وخمسة آلاف مستفيد آخرين عبر ثلاث جامعات وتسع مدارس و30 مركزا للرعاية النهارية وإعادة التأهيل.

وتشمل هذ الأنشطة إم.دي.إكس في دبي، أحد الفروع الخارجية لجامعة ميدلسكس في لندن، بالإضافة إلى إتش.دي.سي التي تقدم خدمات التعليم والرعاية الخاصة في السعودية، ونما القابضة التي تقدم خدمات التعليم العالي في أبوظبي وعبر فروع أخرى في دبي والعين.

وأعلنت شركة أمانات عن زيادة إيراداتها 14 بالمئة إلى 566.3 مليون درهم (154.2 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع ارتفاع إيرادات قطاع التعليم 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة تسجيل أعداد قياسية من الطلاب في إم.دي.إكس وإتش.دي.سي.

وقرار الشركة بإدراج قطاع التعليم يعزز موجة من الطرح العام الأولي في الخليج تسعي الحكومات من خلالها لتنويع اقتصاداتها ودعم أسواق رأس المال.

ويأتي ذلك بعد إدراج شركات تعليمية أخرى مثل شركة تعليم القابضة التي تدير المدارس الإماراتية. وشركة ألف للتعليم ومقرها أبوظبي.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

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