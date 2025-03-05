مصدران: أمريكا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير رهائن

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من ستيف هولاند ومات سبتالنيك

واشنطن (رويترز) – قال مصدران لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات سرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن تحرير رهائن أمريكيين محتجزين في غزة.

وقال المصدران إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحتى وقت قريب كانت الولايات المتحدة تتجنب إجراء مناقشات مباشرة مع الحركة‭‭ ‬‬التي شنت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة.

وتتعارض مثل هذه المحادثات مع السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة التي تعارض الاتصالات المباشرة مع الجماعات التي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وضعت حماس على قائمة المنظمات الإرهابية في عام 1997.

وفي دورها السابق في المساعدة على تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب غزة، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين من دون أي اتصالات مباشرة معروفة بين واشنطن وحماس.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر تقريرا عن مناقشات الدوحة.

ولم ترد الحكومة الإسرائيلية ولا سفارتها في واشنطن بعد على طلب للتعليق. ورفض مكتب بوهلر التعليق.

ولم يتضح بعد متى أو كيف تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأمر المحادثات.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق، كما لم يرد أيضا ممثلون لحماس.

وقال المصدران إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وقال أحد المصدرين إن الجهود تشمل محاولة إطلاق سراح إيدان ألكسندر، من ولاية نيوجيرزي، الذي يُعتقد أنه آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة محتجز لدى حماس. وظهر ألكسندر في مقطع مصور نشرته حماس في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل أربعة رهائن أمريكيين آخرين.

وقال جوناثان بانيكوف، وهو نائب سابق لمسؤول شؤون الشرق الأوسط في المخابرات الوطنية الأمريكية، إن النهج الدبلوماسي غير التقليدي للرئيس دونالد ترامب يحمل مخاطر وفرصا.

ويضيف بانيكوف الذي يعمل الآن في مركز المجلس الأطلسي البحثي “من ناحية، قد يسهل التعامل المباشر مع حماس إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين ويساعد في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد… ومن ناحية أخرى، هناك سبب يجعل الولايات المتحدة لا تتفاوض عادة مع الجماعات الإرهابية، لأن علمها بقيام واشنطن بهذا يحفزها (هذه الجماعات) على تكرار هذا السلوك في المستقبل”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة للتوصل إلى طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي قدما نحو المرحلة الثانية.

وتوقف القتال في قطاع غزة منذ 19 يناير كانون الثاني، وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل الإفراج عن 2000 معتقل فلسطيني.