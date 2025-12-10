The Swiss voice in the world since 1935
مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.

وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

