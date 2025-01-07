مصدران: أمريكا تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية

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نيروبي (رويترز) – قال مصدران دبلوماسيان يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان والتي تخوض حربا طاحنة ضد الجيش السوداني في محاولة للسيطرة على البلاد.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة تأكدت من ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية خلال الحرب، وسبق أن تحققت من ارتكاب الدعم السريع جريمة التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور في 2023.