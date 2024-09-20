مصدران: إسرائيل استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله في ضربة على بيروت

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بيروت/القدس (رويترز) – قال مصدران أمنيان في لبنان إن الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا بارزا في جماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت يوم الجمعة بما يشكل تصعيدا حادا في العمليات القتالية بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “ضربة محددة الهدف” على بيروت. وقالت المصادر الأمنية في لبنان إن الهجوم نفذ قرب منشآت رئيسية لحزب الله.

وقال المصدران الأمنيان إن المستهدف من الضربة الإسرائيلية هو قائد عمليات حزب الله إبراهيم عقيل وإن مصيره غير معلوم حتى الآن.

وسمع شهود من رويترز أزيز طائرة مقاتلة فوق المدينة قرب توقيت الهجوم وشاهدوا سحابة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “ضربة محددة الهدف في بيروت. في الوقت الحالي ليس هناك تغييرات في إرشادات الدفاع الخاصة بقيادة الجبهة الداخلية”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت لقطات بثتها محطة الجديد اللبنانية للمنطقة المستهدفة سيارات محترقة وحطاما متناثرا في الشارع.

وقالت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله إن الضاحية الحنوبية تعرضت لاعتداء وأضافت أن شخصا قتل وأصيب 14 في حصيلة أولية.

وتصاعدت حدة العمليات القتالية بشدة خلال الأسبوع المنقضي بين إسرائيل وحزب الله، وهي عمليات قتالية بدأت بالتزامن مع اندلاع الحرب في قطاع غزة. وتعرض حزب الله لهجوم غير مسبوق بتفجير أجهزة لاسلكية تعرف باسم (البيجر) وأجهزة لاسلكي (الوكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤه مما أسفر عن مقتل 37 وإصابة الآلاف.

ومساء الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي أعنف ضربات جوية على جنوب لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول.