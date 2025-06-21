مصدران: إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل انقسام الإدارة الأمريكية

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من حميرة باموق وسامية نخول وألكسندر كورنويل وإميلي روز

واشنطن/دبي/القدس (رويترز) – قال مصدران إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم لا يريدون الانتظار أسبوعين حتى تتوصل إيران إلى اتفاق لتفكيك أجزاء رئيسية من برنامجها النووي، وإن إسرائيل قد تتحرك بمفردها قبل انتهاء المهلة، وسط استمرار الجدل داخل فريق ترامب عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل.

وأضاف المصدران المطلعان أن إسرائيل نقلت مخاوفها إلى مسؤولي إدارة ترامب يوم الخميس خلال ما وصفاها بأنها مكالمة هاتفية مشوبة بالتوتر.