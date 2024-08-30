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مصدران: إنقاذ ناقلة النفط العالقة بالبحر الأحمر قد يبدأ في غضون أيام

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أثينا (رويترز) – ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة أن عملية إنقاذ ناقلة نفط مسجلة في اليونان وعالقة في البحر الأحمر منذ هجوم شنه عليها مسلحون حوثيون من المتوقع أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة ما لم يحدث ما يحول دون ذلك.

وقال أحدهما “ما تقرر أمس هو خطة أولية للعملية المتوقع إطلاقها في غضون 48 ساعة”.

وأضاف المصدر الآخر أن العملية من المرجح أن تكون معقدة لأن الحوثيين زرعوا متفجرات على متن الناقلة.

وشنت جماعة الحوثي اليمينة عدة هجمات وقاموا بتفخيخ الناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل ما يقرب من مليون برميل من النفط.

وقالت الجماعة المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء إنها ستسمح لطواقم الإنقاذ بسحب السفينة المشتعلة منذ 23 أغسطس آب إلى منطقة آمنة.

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