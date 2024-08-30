مصدران: إنقاذ ناقلة نفط عالقة بالبحر الأحمر قد يبدأ خلال أيام

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أثينا (رويترز) – ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة أن من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة عملية إنقاذ ناقلة نفط مسجلة في اليونان وعالقة في البحر الأحمر بعد استهدافها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية .

وقال أحدهما “ما تقرر أمس هو خطة أولية للعملية المتوقع إطلاقها في غضون 48 ساعة”.

وذكر المصدر الآخر أن العملية من المرجح أن تكون معقدة لأن الحوثيين زرعوا متفجرات على متن الناقلة سونيون.

وهناك مخاطر تحول دون سحب الناقلة بأمان كونها محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام والذي يمكن أن يؤدي تسربه إلى كارثة بيئية في منطقة يعد الوصول إليها أمرا خطيرا. وقال المصدران إن جهودا تبذل لتسريع عملية الإنقاذ.

وقالت اليونان في رسالة وزعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن تسربا نفطيا محتملا بطول 4.1 كيلومتر رُصد في منطقة مطابقة لموقع الناقلة سونيون في البحر الأحمر.

وأضافت اليونان في الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الخميس ونُشرت يوم الجمعة أنها “تحث جميع الدول وجميع الجهات المعنية الفاعلة على المساعدة في منع المخاطر البيئية وحل الوضع في أسرع وقت ممكن”.

وشنت جماعة الحوثي اليمينة عدة هجمات وزرعت قنابل على متن الناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتديرها شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا.

وقالت الجماعة المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء إنها ستسمح لطواقم الإنقاذ بسحب السفينة المشتعلة منذ 23 أغسطس آب إلى منطقة آمنة.

وأوضح المصدران أن أولوية العملية، سواء سحب السفينة إلى ميناء أو ترتيب نقل حمولتها، تعتمد على فحص حالتها.

وقال أحد المصدرين “ليست مهمة سهلة أن تُنقل شحنة النفط إلى سفينة أخرى، بينما هناك متفجرات على متن (الناقلة)… في كل الأحوال سفن أسبيدس (مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي) ستحمي السفينة وترافقها إلى ميناء آمن”.

وتواصلت اليونان بالسعودية لطلب المساعدة.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للناقلة “دلتا تانكرز تبذل كل ما في وسعها لنقل السفينة (والشحنة). ولأسباب أمنية، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر”.

وتضاربت الروايات في الأيام القليلة الماضية حول ما إذا كانت حمولة سونيون قد بدأت تتسرب. وأكد فريق أسبيدس عدم وجود تسريب، بينما تراجعت الولايات المتحدة عن تعليقات أولية وقالت إن التسرب لم يكن من الشحنة، بل من السفينة نفسها وفي المكان الذي تعرضت فيه للاستهداف.

وفي حالة حدوث تسريب فمن المحتمل أن تكون الواقعة من بين أكبر حوادث التسرب المسجلة من السفن.

وقال مصدر في قطع الشحن “وافق الحوثيون على السماح بسحبها لأن أي كارثة بيئية ستؤثر على منطقتهم في نهاية المطاف”.