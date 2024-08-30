مصدران: إنقاذ ناقلة نفط متضررة بالبحر الأحمر قد يبدأ خلال أيام

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من رينيه مالتيزو ويانيس سوليوتيس

أثينا (رويترز) – ذكر مصدران يوم الجمعة أن من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة عملية إنقاذ ناقلة نفط مسجلة في اليونان متوقفة في البحر الأحمر بعد إصابتها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية.

وتحمل الناقلة سونيون نحو مليون برميل من النفط الخام، وقالت جماعة الحوثي ومصادر بحرية إنها ملغومة.

وفي حالة حدوث تسرب، فقد يكون من بين أكبر التسربات التي حدثت لسفينة في التاريخ المسجل وقد يتسبب في كارثة بيئية في منطقة يعتبر الوصول إليها شديد الخطورة.

وقال أحدهما “ما تقرر أمس هو خطة أولية للعملية المتوقع إطلاقها في غضون 48 ساعة”.

وذكر المصدر الآخر أن العملية من المرجح أن تكون معقدة لأن الحوثيين زرعوا متفجرات على متن الناقلة.

وقال المصدران إن جهودا تبذل لتسريع عملية الإنقاذ.

وقالت اليونان في رسالة وزعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن تسربا نفطيا محتملا بطول 4.1 كيلومتر رُصد في منطقة مطابقة لموقع الناقلة سونيون في البحر الأحمر.

لكن مسؤولا من مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) قال لرويترز إن التسرب المحتمل مصدره محرك السفينة وليس شحنة النفط على متنها.

وقال المسؤول في أسبيدس “التسرب المحتمل مصدره محرك الناقلة بعد الضربة الأولى”.

وحثت اليونان في الرسالة التي تحمل تاريخ يوم الخميس ونشرتها يوم الجمعة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة “جميع الدول وجميع الجهات المعنية الفاعلة على المساعدة في منع المخاطر البيئية وحل الوضع في أسرع وقت ممكن”.

وشنت جماعة الحوثي اليمينة عدة هجمات وزرعت قنابل على متن الناقلة سونيون المعطلة بالفعل والتي يبلغ طولها 274.2 متر وتديرها شركة دلتا تانكرز ومقرها أثينا.

وقالت الجماعة المتحالفة مع إيران يوم الأربعاء إنها ستسمح لطواقم الإنقاذ بسحب الناقلة التي تم إنقاذ طاقمها وتشتعل فيها النيران منذ 23 أغسطس آب إلى منطقة آمنة.

وأوضح المصدران أن أولوية العملية، سواء سحب السفينة إلى ميناء أو ترتيب نقل حمولتها، تعتمد على فحص حالتها.

وقال أحد المصدرين “ليست مهمة سهلة أن تُنقل شحنة النفط إلى سفينة أخرى، بينما هناك متفجرات على متن (الناقلة)… في كل الأحوال سفن أسبيدس (مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي) ستحمي السفينة وترافقها إلى ميناء آمن”.

وتواصلت اليونان مع السعودية لطلب المساعدة.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للناقلة “دلتا تانكرز تبذل كل ما في وسعها لنقل السفينة (والشحنة). ولأسباب أمنية، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر”.

وتضاربت الروايات في الأيام القليلة الماضية حول ما إذا كانت حمولة سونيون قد بدأت تتسرب.

وقال مصدر في قطاع الشحن “وافق الحوثيون على السماح بسحبها لأن أي كارثة بيئية ستؤثر على منطقتهم في نهاية المطاف”.